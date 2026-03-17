Цена российской нефти Urals в Индии достигла максимума с 2022 года

Цена российской нефти марки Urals в Индии резко выросла и достигла максимума за последние годы. Стоимость барреля на западном побережье страны приблизилась к отметке в 100 долларов.

Источник: Life.ru

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus, цена Urals достигла 98,93 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с начала 2022 года.

Отмечается, что одновременно сократился дисконт российской нефти к эталонной Brent — он снизился до 4,8 доллара за баррель. Такой уровень стал минимальным за последние четыре месяца, что указывает на рост спроса и укрепление позиций российской нефти на рынке.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что рост мировых цен на нефть играет на руку России. По его словам, нефтяные компании получают дополнительные доходы, ориентируясь на текущую ситуацию на рынке. Это, в свою очередь, увеличивает поступления в бюджет и даёт больше ресурсов для экономики страны.

