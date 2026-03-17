В красноярском зоопарке скончалась пума Арнальдо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» сообщили о смерти пума Арнальдо, одного из любимых обитателей учреждения.

Источник: НИА Красноярск

Арнальдо родился 6 августа 2011 года в зоопарке Зеленогорска и уже в три месяца переехал в Красноярск. В августе 2012 года к нему прибыла пума Айс, и пара дважды становилась родителями: в 2015 году на свет появились два котенка, а в 2017‑м — тройня. Подросшие потомки сейчас содержатся в зоопарках Большеречья, Белгорода, Минска и Сахалина.

Арнальдо прожил 14 лет — почтенный возраст для представителей семейства кошачьих. В последние годы он находился под постоянным наблюдением ветеринаров и проходил поддерживающую терапию.

«Благодарим каждого из вас — всех, кто приходил к его вольеру, кто спрашивал о нем, кто переживал и желал ему здоровья. Арнальдо прожил свою жизнь на виду у тысяч любящих глаз, и это, пожалуй, лучшее, что может случиться с обитателем зоопарка — быть по-настоящему любимым», — написали в соцсетях парка.

