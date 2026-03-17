Волгоградцам грозят новые штрафы за нарушения у границы с 19 марта

Волгоградцам, которые живут у границы с Казахстаном или часто ее пересекают, стоит быть внимательнее: с 19 марта штрафы за нарушения на госгранице серьезно вырастут. Изменения вступают в силу по федеральному закону № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года.
Самое серьезное ужесточение — за незаконное пересечение границы. Теперь обычному гражданину это обойдется в 5−25 тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить от 100 до 250 тысяч, а компаниям — от 1 до 2,5 миллиона рублей.
Если нарушить правила въезда или пребывания в пограничной зоне, штраф для жителей составит 1,5−5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выше — 5−25 тысяч, для организаций — 25−50 тысяч рублей. Закон вводит и новые составы нарушений. За неповиновение пограничникам теперь штрафуют на 5−7 тысяч рублей. За нарушения режима в пунктах пропуска — на 1,5−5 тысяч. А если компания не проверила, кого перевозит через границу, и через нее провезли людей незаконно, ей грозит штраф от 150 до 500 тысяч рублей.
Поправки в КоАП касаются всей России, но для Волгоградской области они особенно актуальны: регион граничит с Казахстаном, и многие жители регулярно пересекают эту границу — по работе, к родным или по другим делам.
