В Иркутске стартовали Дни защиты от экологической опасности

Участие в них смогут принять все желающие, сообщает пресс-служба администрации города.
В апреле в Иркутске начнется традиционный месячник по санитарной очистке. В рамках него состоится общегородской субботник «Мы за чистый город. Присоединяйтесь!». На особо охраняемых природных территориях, таких как Кайская роща, Сад Томсона, Ершовский водозабор и Синюшина гора, пройдут экологические праздники «Будущее Земли зависит от тебя», а также «Зеленый субботник» «Просыпайся, Кайский бор».
Запланировано проведение экологических акций «Всероссийский День посадки леса», «Жизнь растет с тобой», «Опасные отходы на своем месте», «Покормите птиц зимой». Будет продолжена реализация проекта по сбору отработанных химических источников тока «Батарейка, сдавайся!».
Также состоятся лекции, информационно-просветительские встречи, посвященные Всемирному дню здоровья, региональный конкурс театрализованных представлений «Землянам — чистую планету», городской конкурс «Пернатая весна».
26 марта пройдет научно-практическая конференция «Самое доброе исследование», 15 мая — трудовой экологический праздник Ушаковки «Зеленые толоки»,
С 19 по 31 мая в Иркутске в рамках проекта «Плишкинские родники живут» будут организованы экологические акции на реках Кая, Сарафановка, Демьяновка, Большая Кузьмиха и Иркут.
5 июня иркутяне традиционно отметят сразу два праздника — Международный день охраны окружающей среды и День эколога.
Финальной точкой ежегодных общероссийских Дней защиты от экологической опасности станет День Байкала, который пройдет 6 сентября.
«Каждый иркутянин может внести личный вклад в чистоту города. Приглашаем всех присоединиться к субботникам и акциям — только вместе мы сможем сделать Иркутск зеленым и уютным», — отметили в комитете городского обустройства.