В Иркутске стартовали Дни защиты от экологической опасности

В апреле в Иркутске начнется традиционный месячник по санитарной очистке. В рамках него состоится общегородской субботник «Мы за чистый город. Присоединяйтесь!». На особо охраняемых природных территориях, таких как Кайская роща, Сад Томсона, Ершовский водозабор и Синюшина гора, пройдут экологические праздники «Будущее Земли зависит от тебя», а также «Зеленый субботник» «Просыпайся, Кайский бор».