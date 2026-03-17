Омский «Авангард» гарантировал себе второе место в Восточной конференции КХЛ

Теперь понятно, что первые два матча плей-офф «Авангард» проведет в Омске 24 и 26 марта. Что касается возможного соперника, то он еще четко не определен. Это могут быть и «Трактор», и «Нефтехимик» (что более вероятно): но челябинцы почти наверняка вскоре наберут очки с «Адмиралом» дома, и этого им хватит, чтобы остаться шестыми в конференции. «Нефтехимик» же вряд ли сможет обыграть в гостях и «Салават Юлаев», и «Спартак».