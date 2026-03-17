Омский «Авангард» гарантировал себе второе место в Восточной конференции КХЛ

В понедельник, 16 марта, прямой конкурент «Авангарда» в борьбе за второе место в Восточной конференции, казанский «Ак Барс», проиграл на выезде «Северстали» 2:4 и тем самым позволил «ястребам» уж точно остаться в условном «серебре» «Востока» перед плей-офф. У Омска теперь 66 матчей и 95 очков, у «барсов» при стольки же играх 90 баллов, при всем желании конкурента они уже не обгонят.
«Авангарду» осталось теперь сыграть всего два матча, с минским «Динамо» и той же «Северсталью», оба в гостях. Они точно уже ничего не решают, при желании можно было бы в составе там выпустить в основном резервистов.
Теперь понятно, что первые два матча плей-офф «Авангард» проведет в Омске 24 и 26 марта. Что касается возможного соперника, то он еще четко не определен. Это могут быть и «Трактор», и «Нефтехимик» (что более вероятно): но челябинцы почти наверняка вскоре наберут очки с «Адмиралом» дома, и этого им хватит, чтобы остаться шестыми в конференции. «Нефтехимик» же вряд ли сможет обыграть в гостях и «Салават Юлаев», и «Спартак».
Тем временем на «Востоке» стал ясен и последний, восьмой, участник Кубка Гагарина. Им стала «Сибирь», победив ЦСКА 3:2.
