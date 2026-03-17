НХЛ раскрыла место проведения следующего Кубка мира по хоккею

В пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) раскрыли место проведения следующего Кубка мира по хоккею — соревнования состоятся в Канаде и Чехии.
В Праге и Калгари пройдут матчи группового этапа и по одной игре плей-офф. Полуфиналы и финал проведут в Эдмонтоне.
По предварительным данным, в Кубке мира-2028 примут участие восемь сборных. Комиссионер Гэри Бэттман добавил, что вопрос об участии команды из России пока не решен.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что власти готовят иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью вернуть сборную России по хоккею на международную арену.
Олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Россия не является хоккейной державой, если ее не допускают до участия в турнирах.
По словам канадского хоккеиста Фила Эспозито, отсутствие сборной России на зимних Олимпийских играх 2026 года — это позор.
Хоккеист из США Александр Хмелевски также добавил, что ОИ в Милане без участия России является неполноценной. Он выразил надежду на то, что российские спортсмены вернутся на соревнования.