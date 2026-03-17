В Минусинске под суд пойдет водитель, спровоцировавший смертельное ДТП со школьным автобусом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Абакана, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, и оставлении места аварии.
По версии следствия, 14 января 2026 года мужчина ехал по трассе «Саяны» в сторону Минусинска. На 35-м километре он начал обгон и выехал на встречную полосу, где увидел школьный автобус. Пытаясь вернуться в свой ряд, водитель столкнулся с обгоняемым автомобилем.
От удара машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась со школьным автобусом. После аварии предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.
В результате ДТП женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте.
Обвиняемый признал вину и сейчас находится под стражей. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили в региональном СК.