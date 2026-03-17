Топ-5 главных новостей в Молдове 17 марта 2026: Загрязнение Днестра в Молдове могло быть вызвано ДТП с грузовиком, перевозившим 30 тонн масла; чем грозит Молдове предоставление Румынией баз военным из США; в Молдову прих

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 17 марта 2026:
1. Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.
2. «Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
3. В Молдову приходит жара: +17 градусов и солнце — синоптики ошарашили прогнозом.
4. Прогноз мэра Чебана: Из-за роста цен на топливо в Кишинёве подорожает проезд в общественном транспорте, а мусор вывозить будет многим не по карману.
5. «На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.
Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.
Индекс хорошей жизни 2026 представляет собой комплексный анализ качества жизни в разных странах мира на начало 2026 года (далее…).
Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.
Правительство призывает экономить бюджетные средства, но тут же тратит миллионы на ненужные инициативы, бесполезные госструктуры и расширение их штатов (далее…).
Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.
Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей (далее…).