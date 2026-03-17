Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 17 марта 2026: Загрязнение Днестра в Молдове могло быть вызвано ДТП с грузовиком, перевозившим 30 тонн масла; чем грозит Молдове предоставление Румынией баз военным из США; в Молдову прих

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 17 марта 2026:

1. Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.

2. «Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.

3. В Молдову приходит жара: +17 градусов и солнце — синоптики ошарашили прогнозом.

4. Прогноз мэра Чебана: Из-за роста цен на топливо в Кишинёве подорожает проезд в общественном транспорте, а мусор вывозить будет многим не по карману.

5. «На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.

Читайте также:

Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.

Индекс хорошей жизни 2026 представляет собой комплексный анализ качества жизни в разных странах мира на начало 2026 года (далее…).

Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.

Правительство призывает экономить бюджетные средства, но тут же тратит миллионы на ненужные инициативы, бесполезные госструктуры и расширение их штатов (далее…).

Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.

Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей (далее…).

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше