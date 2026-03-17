Первый гибридный лайнер для Байкала построят в Приангарье

IrkutskMedia, 17 марта. На Байкале появится первый в России крупный пассажирский электроход. Корпорация развития Иркутской области поддержала проект круизного оператора «ВодоходЪ» и одобрила выделение финансирования на создание сборочной площадки для судна под названием «Байкал».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство электрохода будет осуществляться по технологии крупноблочной сборки: секции корпуса уже производят на Пермской судоверфи. Затем их перевезут в Приангарье, где в поселке Ново-Разводная под Иркутском пройдет окончательная сборка судна. Для этого компания «ВодоходЪ» возведет временное сооружение — ангар-эллинг. Оттуда полностью готовый электроход отправится в свою первую навигацию по Байкалу.
«Проект нацелен на возрождение компетенций нашего региона в судостроении и формирование прогрессивного туристического облика Байкала. Лайнер “Байкал” станет флагманом этого процесса. Вместе с уже работающим на озере судном “Бирюса” новый электроход сформирует основу современного флота, способного принимать гостей круглый год и открывать перед ними самые живописные уголки Байкала. Это даст импульс для развития портовой инфраструктуры, малого бизнеса и смежных отраслей Приангарья», — подчеркнул министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский.
Судно проекта «ТФРП 700» («Байкал») представляет собой трехпалубный теплоход, разработанный специально для условий Байкала. Судно оснащено гибридной энергетической установкой с электродвижением: три электродвигателя общей мощностью 1200 кВт обеспечивают скорость до 20 км/ч и снижают воздействие на окружающую среду за счет уменьшения шума, вибрации и выбросов. Длина теплохода составит около 70 метров, автономность — до 7 суток. Уровень сервиса соответствует пятизвездочному отелю: на борту предусмотрены каюты, ресторан, СПА-зона и не только.
Стоимость строительства оценивается в 2,7 млрд рублей. Для финальной сборки будет построен временный эллинг, на который направят 490 млн рублей, часть из которых предоставят в виде займа. Завершение строительства и запуск судна планируются на 2027−2028 годы. Также инвестор намерен открыть филиал в регионе и создать новые рабочие места.
Ранее агентство сообщало, что строительство двух научно-исследовательских кораблей для Лимнологического института СО РАН включили в перспективный план строительства гражданских судов России до 2035 года. Первое судно планируют сдать уже в 2028 году, второе — должно быть построено до 2030 года. Созданием научно-исследовательских судов займутся АО «Центр судоремонта “Звёздочка” и ООО “Ливадийский ремонтно-судостроительный завод”.