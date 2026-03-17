Первый гибридный лайнер для Байкала построят в Приангарье

Как сообщает пресс-служба правительства региона, строительство электрохода будет осуществляться по технологии крупноблочной сборки: секции корпуса уже производят на Пермской судоверфи. Затем их перевезут в Приангарье, где в поселке Ново-Разводная под Иркутском пройдет окончательная сборка судна. Для этого компания «ВодоходЪ» возведет временное сооружение — ангар-эллинг. Оттуда полностью готовый электроход отправится в свою первую навигацию по Байкалу.