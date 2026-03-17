В Казачинско-Пировском округе отремонтируют более 2 км дорог и обустроят подходы к школам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году в Казачинско-Пировском муниципальном округе приведут в порядок более двух километров дорог местного значения.
На эти цели из краевого дорожного фонда направлено свыше 42 млн рублей.
Перечень объектов сформирован с учетом обращений жителей и состояния дорожной сети. Наиболее протяженные участки обновят в деревне Челноки — по 700 метров улиц Ленина и Кирова. В Пировском запланирован ремонт 640 метров улицы Калинина и 189 метров улицы Восточной. В Казачинском в нормативное состояние приведут 340 метров улицы Красноармейской.
Также работы затронут более короткие, но значимые для местных жителей участки: 255 метров улицы Гагарина в Галанино и 98 метров улицы Озерной в Дудовке. Подрядчика определят в начале апреля, конкурсные процедуры уже объявлены.
Отдельное внимание уделят безопасности. Почти 4,6 млн рублей направят на обустройство пешеходных переходов рядом с социальными учреждениями. Новые «зебры» появятся в Пировском у Центра внешкольной работы на улице Гагарина, 12 и Детской школы искусств на улице Ленина, 24, а также на улицах Гагарина, 2 и Куйбышева, 9. Это позволит сделать подходы к учреждениям более безопасными и удобными для детей и родителей.