В Казачинско-Пировском округе отремонтируют более 2 км дорог и обустроят подходы к школам

Отдельное внимание уделят безопасности. Почти 4,6 млн рублей направят на обустройство пешеходных переходов рядом с социальными учреждениями. Новые «зебры» появятся в Пировском у Центра внешкольной работы на улице Гагарина, 12 и Детской школы искусств на улице Ленина, 24, а также на улицах Гагарина, 2 и Куйбышева, 9. Это позволит сделать подходы к учреждениям более безопасными и удобными для детей и родителей.