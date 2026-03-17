Бойцы ВС РФ уничтожили бронемашину ВСУ под Ореховом

Операторы БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили боевую бронированную машину ВС Украины под Ореховом в Запорожской области, передает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Расчет FPV-дронов группировки войск “Днепр” уничтожил боевую бронированную машину ВСУ районе населенного пункта Орехов в Запорожской области», — следует из заявления МО.
По информации оборонного ведомства, расчеты ударных БПЛА уверенно наносят огневое поражение противнику, помогая освобождать территорию Запорожской области.
Напомним, ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что российские военнослужащие ведут уличные бои в городе Орехов Запорожской области.