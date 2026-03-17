Малкин дважды забил «Колорадо» и поднялся на 24-е место в списке бомбардиров НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на выезде разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:2. Нападающий Евгений Малкин оформил дубль и отдал голевую передачу. Вторая шайба вышла знаковой — она не только стала победной, но и позволила россиянину достичь отметки 1395 очков за карьеру в НХЛ.