Малкин дважды забил «Колорадо» и поднялся на 24-е место в списке бомбардиров НХЛ

Благодаря этому Малкин обошёл Люка Робитайла (1394) и вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Всего на счету 39-летнего форварда 1260 матчей в чемпионатах НХЛ и 1396 набранных очков (529 голов + 867 передач).
Стоит отметить, что игра с «Колорадо» стала для Малкина первой после пятиматчевой дисквалификации, которую он отбыл за удар клюшкой по игроку «Баффало» Расмуса Далина.
Ранее Life.ru писал, что нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Артемий Панарин вернулся в Нью-Йорк, где его встретили овациями болельщики бывшего клуба. Тёплый приём не помешал россиянину помочь своей новой команде разгромить «Рейнджерс» на их льду — 4:1.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.