Национальной литературной премии имени Распутина удостоены пять российских писателей

Ее итоги озвучили на пресс-конференции, в которой принял участие Президент Российского книжного союза, председатель Наблюдательного совета премии Сергей Степашин. Первое место занял автор из Москвы Владимир Личутин за книгу «Груманланы», второе — прозаик из Красноярского края Михаил Тарковский за мемуарное произведение «42-й до востребования», третье — московская писательница и критик Анастасия Ермакова за повесть «Из-за елки выйдет медведь». Специальной премии «За верность заветам сибирской прозы» удостоен писатель из Якутска Александр Седалищев за авантюрно-приключенческий роман «Хозяйка таежной реки». Специальный диплом завоевал иркутский автор Станислав Гольдфарб за книгу «Последний срок» В. Распутина в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. М. Охлопкова. История одного триумфального спектакля 2008−2023 гг.".
«Валентин Распутин — представитель русской классической литературы. Его потрясающая проза берет за душу многих людей. Писатель, вооруженный истиной и любовью к Отчизне, становится не просто творцом, но и духовным ориентиром для общества. Именно по этому критерию жюри выбирает победителей Национальной литературной премии имени Валентина Распутина. В этом году она юбилейная, состоялась в пятый раз, мы отмечаем рост числа ее участников», — сказал Сергей Степашин.
«Валентин Григорьевич для нас ориентир честности и человеколюбия. Такие мотивы неизменно звучат в его прозе. В ней используется богатейший русский язык, который трогает до глубины души. Для многих иркутян литературное наследие писателя — большая ценность. Нам важно, что дело выдающегося писателя живет в сердцах и умах людей. Мотивы его произведений мы видим и в творчестве победителей премии. Радостно, что диплома премии удостоен автор из Прибайкалья», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
На пятый конкурсный сезон премии поступило 112 заявок от авторов из 33 регионов России, а также из Великобритании, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Франции. Был сформирован список из 92 книг, на основе которого экспертный совет определил десять финалистов.
В наблюдательный совет премии входят председатель Российского книжного союза Сергей Степашин, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Григорьев. В составе жюри — авторитетные литературные деятели: писатели, критики, издатели, редакторы, переводчики.
Награждение лауреатов состоится в Иркутске в июне 2026 года в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Национальная литературная премия имени Распутина учреждена Российским книжным союзом и Правительством Иркутской области в память о Валентине Распутине. Ее цель — поиск и поощрение талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, продолжая традиции творчества известного писателя. Основными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственные ценности. Премия проводится один раз в два года. За пять сезонов ее лауреатами становились восемь писателей из Иркутской области, трое получали специальные дипломы.