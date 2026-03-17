Россиянам напомнили, что мат может больно ударить по кошельку: в каких случаях за нецензурную ругать придется платить штраф

За использование в речи нецензурных слов россиянам может грозить наказание вплоть до 15 суток ареста. Об этом в интервью РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.
Эксперт отметил, что это нарушение описывает статья 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».
«За такими действиями последует административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — сообщил он.
Если же мат звучит в адрес конкретного человека, то денежное наказание может доходить и до пяти тысяч рублей. Это уже статья 5.61 КоАП РФ «оскорбление». Традиционно ругаться матом дороже всего обходится для должностных и юридических лиц. Здесь суммы варьируются до 50 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно.
