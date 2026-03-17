Как мошенники снимают самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредит не является полной защитой от мошенников, предупреждает доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко. По его словам, злоумышленники умеют обходить защиту, а помогают им сами люди.
Мошенники не могут напрямую снять самозапрет на кредит. Для этого им как минимум необходимо взломать аккаунт гражданина на сайте «Госуслуги», пояснил эксперт. Поэтому злоумышленники обманом и угрозами вынуждают россиян самостоятельно отменять самозапрет, предупредил он.
«Рассказывают, что имеется серьёзная ошибка, обнаружена ложная задолженность по кредитам, имеются какие-то проблемы по налоговой линии или от вашего имени совершенны противоправные действия. Всё сводится к тому, что для решения вопроса необходимо снять самозапрет на кредиты и займы», — рассказал Щербаченко.
Он отметил, что сама просьба снять самозапрет на кредиты — это сигнал о мошенниках. После этого нужно сразу прекращать разговор. С мошенниками вообще нельзя разговаривать, при любых вопросах или угрозах нужно положить трубку и перезвонить в ведомство или банк, от имени которого, якобы, разговаривал неизвестный человек, посоветовал Пётр Щербаченко в беседе с RT.