«Байкал-Энергия» победила в финале всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги

Матчи турнира проходили в Ледовом дворце «Байкал» и на стадионе «Рекорд» в Иркутске. В награждении команд приняли участие заместитель председателя Правительства Приангарья Андрей Южаков, исполняющий обязанности министра спорта области Виктор Учеватов, директор департамента по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа в Иркутской области Евгений Зенкин, генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко, президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко и другие.
«Байкал-Энергия» стала сильнейшей командой Высшей лиги. Победа нашей команды — это новая страница в богатой истории иркутского хоккея с мячом. Я поздравляю хоккейный клуб «Байкал-Энергия» с первым местом и благодарю всех спортсменов за целеустремленность, самоотдачу и проявленный характер, а болельщиков — за поддержку всех команд и преданность русскому хоккею, — отметил Андрей Южаков.
За медали боролись 12 сильнейших команд Высшей лиги. Это «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Енисей-2» (Красноярск), «Мурман» (Мурманск), «Кузбасс-2» (Кемерово), «Академия “Уральский трубник” (Первоуральск), “Родина-2” (Киров), “СКА-Нефтяник-2” (Хабаровск), “Водник-2” (Архангельск), “Строитель” (Сыктывкар), “Кировец” (Уфа), “Знамя-Удмуртия” (Воткинск), “Маяк” (Краснотурьинск).
По информации пресс-службы облправительства, команды на предварительном этапе играли в трех группах, затем победители группового этапа в мини-турнире боролись за призовые места в Высшей лиге. Лидерами групп стали «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Маяк» (Краснотурьинск) и «Академия “Уральский трубник” (Первоуральск).
«Байкал-Энергия» в обоих матчах одержала победы над соперниками: со счетом 3:2 над «Академией “Уральского трубника” и со счетом 5:2 над “Маяком”.
По итогам турнира победителем Высшей лиги стала команда «Байкал-Энергия». Второе место заняла команда «Академия “Уральский трубник”, на третьем месте — “Маяк”.