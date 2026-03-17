Власти Минска: визит к стоматологу стоит бюджету 70 рублей, выезд скорой — 245

Власти Минска сказали, сколько стоит для бюджета визит к стоматологу, выезд скорой и один день в реанимации. Цифры в эфире «Радио-Минск» озвучил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, пишет агентство «Минск-Новости».
Представитель Мингорисполкома подчеркнул, что бесплатная медицинская помощь для минчан имеет свою экономическую составляющую для государства. И каждый бесплатный для граждан визит в госполиклинику, обращение за медпомощью имеют четкую себестоимость. Цена медуслуг формируется из затрат на оборудование, амортизации и оплаты труда персонала.
— Одно посещение пациентом врача терапевтического профиля обходится бюджету примерно в 45 белорусских рублей, стоматолога (из-за использования дорогостоящего оборудования и материалов) — почти 70 рублей, прием у педиатра — около 40 рублей, — рассказал Горбич.
Работа экстренных служб и стационаров более дорогостоящая. Один выезд бригады скорой помощи обходился бюджету в 245 рублей в 2025 году. Один койко-день в обычном отделении стоил бюджету в сумму около 430 рублей. Если пациент находится в реанимации, то стоимость одних суток пребывания составляет почти 1700 рублей.
— Это цена только за нахождение в отделении, без учета стоимости дорогостоящих медикаментов, которые могут кратно увеличить итоговый «чек», — подчеркнул глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
