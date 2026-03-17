Reuters: сотрудники аэропортов США массово не вышли на работу

Более 10% работников досмотра в аэропортах США не вышли на работу в воскресенье на фоне продолжающейся приостановки работы правительства страны, сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
Дело касается сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA).
«Тупиковая ситуация в Конгрессе США вынудила 50 тысяч сотрудников службы безопасности аэропортов работать без оплаты, временами нарушала транспортное сообщение и побудила руководителей крупнейших авиакомпаний страны в воскресенье призвать к скорейшему завершению карантина, так как в самом разгаре весенние отпуска», — отмечается в публикации.
По данным Министерства внутренней безопасности Штатов, которые приводит информагентство, около 2% работников TSA или сообщают о болезни, или просто не выходят на работу. При этом в аэропортах Атланты, Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Кеннеди) и Хьюстона процент выше — около 20% — с 14 февраля, когда истек срок финансирования.
«Министерство также заявило, что 366 сотрудников TSA уволились во время приостановки работы правительства. В воскресенье и понедельник число отсутствующих работников увеличилось более чем на 50% в Хьюстоне и более чем на 30% в Новом Орлеане и Атланте, а путешественникам приходилось стоять в очередях по два часа и больше», — подчеркивается в материале.
Финансирование Министерства внутренней безопасности США прекратилось 13 февраля, после того как Конгресс не смог прийти к соглашению по реформам в сфере иммиграционного контроля, которых требовала Демократическая партия.