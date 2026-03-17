В Красноярске стартовал Международный фестиваль спортивного кино «Детский спорт» в рамках проекта партии «Единая Россия». Открытие фестиваля состоялось в Красноярском колледже олимпийского резерва.
Предваряя показ, перед ребятами выступил трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр 2006, заслуженный мастер спорта России, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Павел Ростовцев.
Почетный гость рассказал о партийном проекте и о фильме, который подготовили для просмотра. Студентам колледжа было предложено посмотреть художественный фильм «Первый на Олимпе», режиссера Артема Михалкова.
«Замечательно, что молодые ребятам в начале своего большого спортивного пути могут ознакомиться с историей нашего спорта, советского спорта, по-другому взглянуть на те трудности и препятствия, которые преодолевали герои фильма, — рассказал Павел Ростовцев. — Простых побед не бывает. Чтобы этого достичь, в спорте, и не только, нужно много трудиться и многим жертвовать. Фестиваль проходит в колледже олимпийского резерва, который я тоже закончил в 2002 году с отличием. Тот педагогический коллектив, который меня учил, вложил всю душу в наше образование. В чем-то эта учеба меня сформировала как спортсмена, и как человека. Рад, что я могу сегодня находиться здесь уже в качестве почетного гостя и поделиться с ребятами своими мыслями и впечатлениями. Хочу отметить, что идейный вдохновитель этого проекта — олимпийская чемпионка, федеральный координатор партийного проекта “Детский спорт” партии “Единая Россия” Ирина Роднина. Такие фильмы нужно показывать не только в школах олимпийского резерва, но и во всех спортивных школах и секциях».
Фильм «Первый на Олимпе» рассказывает о пути 2-хкратного олимпийского чемпиона Юрия Сергеевича Тюкалова. Юрий Сергеевич Тюкалов — житель блокадного Ленинграда, художник, скульптор, почётный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер по академической гребле, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Европы, чемпион СССР. Первую олимпийскую медаль Юрий Тюкалов получил в Хельсинки 1952 году, Еще одно олимпийское золото он завоевал на следующих играх — в Мельбурне.
Заведующая отделением олимпийского резерва Красноярского колледжа олимпийского резерва Евгения Ряскина отмечает, что такие фильмы воспитывают у будущих спортсменов стремление к победе:
«Сегодня у нас знаковое мероприятие в рамках фестиваля спортивного кино. Мы будем со студентами первых и вторых курсов колледжа смотреть фильм “Первый на Олимпе”. Мы воспитываем спортсменов, это гордость нашей страны. А поддержка спортивного духа является составляющей таких качеств человека как стремление к достижению успеха, преодолению своих страхов и переживаний, преодолению своих слабостей. Это очень важно не только для спортсменов, но и для всех людей».
Отметим, показ фильма реализуется в рамках направления «Фестиваль спортивного кино» партпроекта «Детский спорт» при поддержке Минспорта России, федерального проекта «Спорт норма жизни», Международного фестиваля спортивного кино, спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт», Всероссийской федерации школьного спорта.
Поддержка спорта и здорового образа жизни — важное направление народной программы «Единой России».