Дорожники Владивостока готовятся к старту работ по обновлению разметки

Традиционно с наступлением тепла начнут и наносить разметку, отмечает пресс-служба мэрии.
Обновлением разметки на улицах города будут заниматься бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Сейчас на предприятии готовят технику и оборудование, ведут закупку необходимых материалов.
«Разметка у нас двух видов: краска и термопластик, нужный материал подбираем в зависимости от интенсивности транспортных потоков на том или ином участке. Чтобы не вносить больших затруднений в движение автомобилей, наносить осевые линии и зебры будем в ночное время», — рассказали на предприятии.
В первую очередь обновленные разделительные полосы и пешеходные переходы появятся в центре города и на основных магистралях. После этого бригады городской службы перейдут в микрорайоны.