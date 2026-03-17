Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники Владивостока готовятся к старту работ по обновлению разметки

Уже совсем скоро во Владивостоке начнется строительный сезон. Дорожники приступят к устранению ям и неровностей, комплексному ремонту и другим работам.

Источник: НИА Владивосток

Традиционно с наступлением тепла начнут и наносить разметку, отмечает пресс-служба мэрии.

Обновлением разметки на улицах города будут заниматься бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Сейчас на предприятии готовят технику и оборудование, ведут закупку необходимых материалов.

«Разметка у нас двух видов: краска и термопластик, нужный материал подбираем в зависимости от интенсивности транспортных потоков на том или ином участке. Чтобы не вносить больших затруднений в движение автомобилей, наносить осевые линии и зебры будем в ночное время», — рассказали на предприятии.

В первую очередь обновленные разделительные полосы и пешеходные переходы появятся в центре города и на основных магистралях. После этого бригады городской службы перейдут в микрорайоны.