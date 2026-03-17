В Красноярском крае автопьяница погубил в ДТП беременную женщину и получил срок

В Красноярском крае автопьянице получил 5,5 лет колонии за ДТП, в котором погибла беременная женщина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В конце 2024 года, накануне Нового года, на трассе Канск — Абан — Богучаны произошло лобовое столкновение автомобилей «Фольксваген Пассат» и «Тойота Карина». В «Тойоте» ехала пара из Красноярска: женщина была на 8 месяце беременности. Их путь лежал в деревню Тагара, к родителям. Они двигались в темное время суток по знакомой дороге, машина была исправна, а скорость — допустимой.
Навстречу им выехал 47-летний житель Кежемского района. Он сел за руль в нетрезвом состоянии. В салоне его автомобиля лежали бутылки из-под пива. Позже экспертиза зафиксировала в выдыхаемом им воздухе 1,04 мг/л этилового спирта.
На 313-м километре трассы, на участке со снежным накатом, где дорога уходит в поворот, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Игнорируя правостороннее движение и скоростной режим, он выехал на встречную полосу. Столкновение произошло практически сразу.
«От удара женщина из встречной машины скончалась на месте. Она не была пристегнута: ремень пережимал живот, и будущие родители решили, что так будет безопаснее и удобнее. Ее супруг получил тяжелейшие травмы — множественные переломы и травматический шок. Его эвакуировали санитарной авиацией в краевую больницу, где он провел больше месяца. Сейчас мужчина передвигается на инвалидной коляске и оформляет инвалидность», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Подсудимый настаивал, что якобы выпил уже после аварии: в шоковом состоянии нашел в салоне две бутылки пива и «выпил, чтобы заглушить боль». Однако прибор и медицинское освидетельствование показали иное: алкоголь в крови и выдыхаемом воздухе фиксировался спустя несколько часов после ДТП, а его концентрация была слишком высока.
Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью одного человека и смерть другого (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ему не только назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, но и запретили управлять автомобилем 2,5 года.
Также суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда: 700 тыс. рублей — в пользу родителей погибшей женщины, и еще 1,2 млн — в пользу ее супруга.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.