Синоптик рассказал, когда можно будет «переобуть» автомобиль

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Менять автомобильные шины с зимних на летние еще очень рано, «переобуть» автомобиль можно будет не ранее первой декады апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее Леус сообщал, что ночные заморозки зафиксировали в Москве в ночь на вторник, температура опустилась до минус 5,8 градуса.
«Прогноз обещает сохранение ночных отрицательных температур в столице в диапазоне ноля — минус пути градусов как минимум до конца нынешней недели, так что думать о замене автомобильных шин с зимних на летние еще очень и очень рано, как минимум не ранее первой декады апреля», — написал Леус в своем Telegram-канале.