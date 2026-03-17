Лукашенко поздравил ирландцев с Днем святого Патрика

По мнению белорусского лидера, этот праздник является воплощением богатой истории Ирландии и символом яркой ирландской культуры, которая находит отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.
«Несмотря на географическую отдаленность и политические сложности, наши страны объединяют общие духовные ценности: миролюбие, почитание традиций, стремление к благополучию и стабильной жизни», — отметил Лукашенко.
Президент уверен, что взаимное уважение и доброжелательность помогут белорусам и ирландцам в скором времени возобновить межгосударственное сотрудничество.
Глава государства пожелал народу этой страны единства, мира и процветания.
День святого Патрика
День святого Патрика, покровителя Ирландии, отмечается 17 марта.
В Ирландии в этот день проходят традиционные парады и фестивали, а на улицах вывешиваются зеленые флаги.
Этот день считается государственным праздником также в Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Вместе с тем, праздник также отмечается и в ряде других стран: Великобритании, США и Австралии.