Лукашенко поздравил ирландцев с Днем святого Патрика

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил ирландцев с национальным праздником Днем святого Патрика, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

По мнению белорусского лидера, этот праздник является воплощением богатой истории Ирландии и символом яркой ирландской культуры, которая находит отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

«Несмотря на географическую отдаленность и политические сложности, наши страны объединяют общие духовные ценности: миролюбие, почитание традиций, стремление к благополучию и стабильной жизни», — отметил Лукашенко.

Президент уверен, что взаимное уважение и доброжелательность помогут белорусам и ирландцам в скором времени возобновить межгосударственное сотрудничество.

Глава государства пожелал народу этой страны единства, мира и процветания.

День святого Патрика

День святого Патрика, покровителя Ирландии, отмечается 17 марта.

В Ирландии в этот день проходят традиционные парады и фестивали, а на улицах вывешиваются зеленые флаги.

Этот день считается государственным праздником также в Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Вместе с тем, праздник также отмечается и в ряде других стран: Великобритании, США и Австралии.

