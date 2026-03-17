В Башкирии врачи извлекли из желудка девочки ком волос

В Раевскую центральную районную больницу обратилась несовершеннолетняя девушка с жалобами на сильные боли в желудке.

Источник: Башинформ

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, во время приема врач заподозрил наличие инородного тела. Пациентке назначили фиброгастродуоденоскопию, во время которой обнаружили трихобезоар — редкое патологическое состояние, при котором проглоченные волосы скапливаются в желудке, не перевариваются и со временем формируют плотный конгломерат. Это может привести к серьезным осложнениям: язве, непроходимости или внутреннему кровотечению.

По словам министра, благодаря своевременной диагностике серьезных последствий удалось избежать. Сейчас девушка находится под наблюдением специалистов и получает всю необходимую помощь.