В Башкирии врачи извлекли из желудка девочки ком волос

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, во время приема врач заподозрил наличие инородного тела. Пациентке назначили фиброгастродуоденоскопию, во время которой обнаружили трихобезоар — редкое патологическое состояние, при котором проглоченные волосы скапливаются в желудке, не перевариваются и со временем формируют плотный конгломерат. Это может привести к серьезным осложнениям: язве, непроходимости или внутреннему кровотечению.