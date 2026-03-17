Красноярец Павел Остапенко стал победителем первенства России по сноуборду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирской области на базе сноуборд-парка и фристайл-центра «Горский» завершились соревнования первенства России по сноуборду в дисциплине «биг-эйр» среди юношей и девушек в возрасте 10−12 лет.
Победу в турнире одержал Павел Остапенко — воспитанник красноярской СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени В. И. Махова, а также спортсмен краевой Академии зимних видов спорта.
Серебряным и бронзовым призерами стали представители Москвы — Дмитрий Тамм и Лев Гуркин соответственно.
Соревнования в Новосибирской области продолжаются: сегодня, 17 марта, спортсмены разыграют медали в дисциплине «слоуп-стайл», а уже завтра состоится первенство в дисциплине «хаф-пайп», сообщили в Министерстве спорта Красноярского края.