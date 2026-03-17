Калининградские учёные извлекли из бурой водоросли вещество для противомикробных препаратов. Полисахарид фукоидан помогает активировать иммунную систему человека. Информацию опубликовали на сайте БФУ имени Канта.
Исследования провели учёные института совместно со специалистами из КГТУ и Кемеровского государственного университета. Эксперты выделили из бурой водоросли полисахарид фукоидан. Вещество помогает клеткам бороться с воспалениями и защищаться от разрушения, а также активирует иммунную систему человека.
Эксперименты показали, что фукоидан бурой водоросли подавляет рост синегнойной и кишечной палочек. Благодаря таким свойствам его можно рассматривать как основу противомикробных препаратов, пищевых добавок и компонентов косметических средств, — рассказали в БФУ.
Учёные нашли способ добыть максимум этого полезного вещества из бурых водорослей. Растение высушили и измельчили, а затем обработали хлоридом кальция. Этот метод позволил выделить фукоидан с высокой степенью чистоты. В итоге получили полисахарид в виде бежевого порошка.
"Мы нашли способ выделить фукоидан из бурой водоросли так, чтобы он сохранил высокую биологическую активность. Сейчас фукоидан используется в основном в составе биологически активных добавок и косметики, но его можно рассматривать в качестве функционального ингредиента в рецептуре продуктов питания нового поколения. Мы планируем более подробно изучить механизмы терапевтических свойств этой макромолекулы и усовершенствовать технологию экстракции для её внедрения на производствах, — рассказал доктор технических наук, профессор Станислав Сухих.
