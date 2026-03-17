58 нарушений выявили в рейде по авто с иностранными номерами в Ростовской области

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области в период с 13 по 15 марта провели рейды, направленные на выявление нарушений среди водителей транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
За три дня был составлен 31 административный материал. В ходе дополнительного рейда, прошедшего накануне, было выявлено еще 30 нарушений ПДД. В итоге общее число составленных протоколов достигло 58.
Наибольшее внимание привлек автомобиль «Тойота» с номерами Республики Абхазия. Его водитель нарушил требования таможенного законодательства. Он не вывез вовремя машину, использовал временно ввезенное авто с нарушением ограничений и управлял им без необходимых документов. В итоге авто было помещено на спецстоянку.
Кроме того, были задержаны два иностранных гражданина. Один из них водитель «Шевроле» из Узбекистан, который не имел прав управления, а водитель «Хендэ» из Кыргызстана управлял авто без документов. Обе машины отправлены на спецстоянку. Один из нарушителей доставлен в отдел полиции за попытку дачи взятки должностному лицу.
