58 нарушений выявили в рейде по авто с иностранными номерами в Ростовской области

В Ростовской области прошли массовые проверки авто с иностранными номерами.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области в период с 13 по 15 марта провели рейды, направленные на выявление нарушений среди водителей транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

За три дня был составлен 31 административный материал. В ходе дополнительного рейда, прошедшего накануне, было выявлено еще 30 нарушений ПДД. В итоге общее число составленных протоколов достигло 58.

Наибольшее внимание привлек автомобиль «Тойота» с номерами Республики Абхазия. Его водитель нарушил требования таможенного законодательства. Он не вывез вовремя машину, использовал временно ввезенное авто с нарушением ограничений и управлял им без необходимых документов. В итоге авто было помещено на спецстоянку.

Кроме того, были задержаны два иностранных гражданина. Один из них водитель «Шевроле» из Узбекистан, который не имел прав управления, а водитель «Хендэ» из Кыргызстана управлял авто без документов. Обе машины отправлены на спецстоянку. Один из нарушителей доставлен в отдел полиции за попытку дачи взятки должностному лицу.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше