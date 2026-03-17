Стало известно, сколько стоит самый дорогой дом на Рублевке

Самый дешевый дом в России можно купить в деревне Молгачкино в Чувашии за 110 тысяч рублей. В Молгачкино на продажу выставили одноэтажный деревянный дом площадью 40 квадратных метров с печным отоплением. Его построили в 1955 году, на участке также есть баня и скважина для воды.