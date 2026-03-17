Стало известно, сколько стоит самый дорогой дом на Рублевке

Самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе стоит четыре миллиарда рублей и находится в элитном поселке в Жуковке. Об этом рассказала представитель Association of Real Estate Agencies Диана Достовалова.
— Резиденция выполнена в стиле хай-тек с архитектурными элементами. Дом находится на участке 60 соток и имеет площадь 3,5 тысячи квадратных метров Здесь планировкой предусмотрено восемь спальных блоков, гостиная с потолками восемь метром и панорамными окнами, лифт, SPA-комплекс с бассейном, кинозал, сигарная комната и салон красоты, — рассказала риелтор.
Также на Рублевке продается еще один дом, стоимость которого также составляет около четырех миллиардов рублей. Это резиденция в стиле современной классики с семью спальнями, бассейном, теннисным кортом и футбольным полем.
— Сейчас стоимость домов на Рублевке начинается от 200 миллионов рублей и доходит до нескольких миллиардов. Здесь все зависит от конкретного местоположения и уровня самого дома, — отметила Достовалова в беседе с ТАСС.
Самый дешевый дом в России можно купить в деревне Молгачкино в Чувашии за 110 тысяч рублей. В Молгачкино на продажу выставили одноэтажный деревянный дом площадью 40 квадратных метров с печным отоплением. Его построили в 1955 году, на участке также есть баня и скважина для воды.
Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в России сдают в поселке Атиг Свердловской области за пять тысяч рублей в месяц. В «трешке» площадью 63 квадратных метра арендаторов ожидают шкаф и стол.