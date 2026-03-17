Глава СКР взял на контроль дело об аварийном красноярском доме

Жительница дома по улице Алёши Тимошенкова в Красноярске через соцсети пожаловалась главе СКР на аварийное состояние здания. Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав граждан. Красноярка сообщила, что уже много лет двухэтажный дом 1960 года постройки находится в ветхом состоянии: конструкции изношены, в подвале постоянно стоит вода, по стенам идут опасные трещины. Шесть лет назад жилье признано аварийным, но расселение запланировано на 2032 год. В 2023 году суд настоял на переносе срока на 2025 год, но решение это так и не исполнено. Заявительнице предложили компенсацию, суммы которой недостаточно для покупки равнозначного жилья. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства поручил руководителю главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину представить доклад о ходе расследования.