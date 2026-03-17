День святого Патрика — открытки

Интересно, что массовое празднование в современном виде зародилось не в Ирландии, а в США, где в XVIII веке ирландские иммигранты провели первый парад. Сегодня главный символ праздника — трилистник, а зелёный цвет стал его неотъемлемой частью, хотя до XVII века с Патриком ассоциировали синий. В этот день по всему миру проходят парады, люди надевают зелёную одежду, а в Чикаго даже красят реку в зелёный цвет. В Россию праздник пришёл в 1992 году, когда в Москве прошёл первый фестиваль, а с 2017 года Русская православная церковь официально включила святого Патрикия Ирландского в месяцеслов, отмечая его память 30 марта.