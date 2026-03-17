Белстат заявил, что белорусы урезали траты в ресторанах и кафе в 2026 году

Так, за период январь — февраль 2026 года объем розничного товарооборота в Беларуси достиг 15,6 миллиарда белорусских рублей (101,3% в сопоставимых ценах к тому же периоду 2025-го). При этом расходы на заведения общепита снизились на 3,4%.
В первые два месяца 2026 года в среднем в день белорусы тратили в общепите около 29 рублей. Год назад эта сумма была 26,6 рубля в январе, а средняя за год — 30,9 рубля.
Весь объем товарооборота общепита составил в январе-феврале 1,1 миллиарда рублей (96,6% в сопоставимых ценах к прошлому году). Сумма розничного товарооборота организаций торговли в январе — феврале достигла 15 миллиардов рублей (101,9%), оптового товарооборота — 25,7 миллиарда рублей (93%).