Мошенники просят россиян перевести деньги на карту под видом помощи ребенку

Мошенники все чаще используют схему с просьбами срочно перевести деньги «на лечение ребенка» прямо на улице. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката Марину Артякову.
По ее словам, злоумышленники давят на эмоции. Как правило, к человеку подходит женщина и сообщает, что ребенку стало плохо, а телефон разряжен, поэтому срочно нужны деньги — именно переводом на карту. После получения средств связь с «просительницей» прекращается.
Юрист отмечает, что в таких случаях используются карты, оформленные на подставных лиц или полученные незаконным путем. Реальной ситуации с больным ребенком, как правило, нет.
При этом риск для переводящего не ограничивается потерей денег. По словам адвоката, человек может оказаться участником цепочки перевода похищенных средств. Его данные могут попасть в материалы уголовного дела, и тогда придется доказывать, что он действовал как жертва.
Еще одна возможная проблема — блокировка банковского счета. Банки обязаны проверять подозрительные операции в рамках закона № 115-ФЗ. Для разблокировки может потребоваться личное обращение и объяснения.
В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия. Если человек участвует в переводах крупных сумм или помогает обналичивать средства, его могут заподозрить в соучастии в мошенничестве.
Эксперт советует не переводить деньги незнакомцам. Вместо этого лучше предложить конкретную помощь: вызвать скорую помощь, полицию или такси. По ее словам, в реальной ситуации человек согласится на такую помощь, тогда как мошенники, как правило, настаивают только на переводе денег.
Юрист также отмечает, что при переводе небольших сумм доказать факт мошенничества сложно, поскольку уголовное дело может не быть возбуждено.
