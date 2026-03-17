В Госдуме призвали ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова уже направила обращение в ФАС с просьбой проверить работодателей. Она считает, что тайные соглашения о найме и оплате труда искажают рынок, искусственно сдерживают рост доходов и бьют по карману граждан.
«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьёт по карману обычных людей», — заявила депутат.
Ранее HR-эксперт усомнился в официальных данных о среднемесячной зарплате в России на уровне в 140 тысяч рублей. По словам Гарри Мурадяна, куда ближе к истине сумма в 78 тысяч. Исключение — квалифицированные слесари, электрики и сварщики, но и они должны обладать высокими компетенциями.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.