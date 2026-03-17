В Госдуме призвали ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

В России выявили практику «зарплатных сговоров». Компании из разных отраслей тайно договариваются не повышать зарплаты и не переманивать сотрудников друг у друга. В итоге специалисты оказываются в ловушке: сколько ни ходи по собеседованиям, везде предлагают одни и те же низкие ставки, пишет РБК.