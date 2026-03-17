Ачинец заставил вернуть деньги за некачественный товар продавца брендовой одежды

Сотрудники красноярского Роспотребнадзора помогли жителю Ачинска вернуть деньги за некачественный товар.
По информации ведомства, в апреле прошлого года мужчина купил для жены в одном из магазинов в ТРЦ «Планета» в Красноярске фирменные брюки и толстовку. За брендовые вещи он заплатил 39 760 рублей. Однако уже после нескольких непродолжительных носок ткань на изделиях «закаталась» в нескольких местах.
Мужчина направил в магазин претензию с требованием вернуть деньги за некачественный товар. Однако продавец, предоставив ему акты проверки качества товара, отказал в просьбе и заявил, что дефекты носят эксплуатационный характер.
«Не согласившись с такими выводами, пострадавший решил обратиться за помощью в Управление Роспотребнадзора. Наши специалисты проконсультировали потребителя и оказали содействие в подготовке искового заявления. В ходе досудебного урегулирования спора продавец пошёл навстречу покупателю», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В результате договор купли-продажи был расторгнут, а покупателю в полном объёме возвращены деньги за товар.
