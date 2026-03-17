В Росавиации назвали причины корректировки расписания рейсов в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда возможна корректировка расписания авиарейсов. Причиной этого стало введения временных ограничений на использование воздушного пространства, которые вводились в нескольких районах Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.
В сообщении отмечается, что на возможность полетов в Калининград и из него сказались ограничения в Ленобласти.
«В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — добавили в ведомстве.
Ранним утром 17 марта системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области. Воздушная тревога была объявлена ровно в пять утра.
В аэропорту Пулково никаких ограничений не вводилось. При этом использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти ограничено, из-за чего трассы между Калининградом оказались перекрыты.