Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росавиации назвали причины корректировки расписания рейсов в аэропорту Калининграда

Росавиация: в аэропорту Калининграда возможна корректировка расписания рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Калининграда возможна корректировка расписания авиарейсов. Причиной этого стало введения временных ограничений на использование воздушного пространства, которые вводились в нескольких районах Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.

В сообщении отмечается, что на возможность полетов в Калининград и из него сказались ограничения в Ленобласти.

«В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — добавили в ведомстве.

Ранним утром 17 марта системы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области. Воздушная тревога была объявлена ровно в пять утра.

В аэропорту Пулково никаких ограничений не вводилось. При этом использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти ограничено, из-за чего трассы между Калининградом оказались перекрыты.