Спасатели взорвали лед на реке в Варне

Сотрудники областной Поисково-спасательной службы начали взрывать лед на реке Нижний Тогузак в селе Варна. Это делают, чтобы предотвратить появление заторов и подтопление жилых зон.
— Мониторинг паводковой обстановки продолжается в ежедневном режиме и находится на особом контроле, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Ранее лед взорвали в окрестностях Аши.
Напомним, по расчетам метеорологов, опасность подтоплений этой весной будет выше всего на юге Челябинской области и в горных районах.