Спасатели взорвали лед на реке в Варне

В Челябинской области сотрудники ПСС продолжают устраивать взрывы на реках.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники областной Поисково-спасательной службы начали взрывать лед на реке Нижний Тогузак в селе Варна. Это делают, чтобы предотвратить появление заторов и подтопление жилых зон.

— Мониторинг паводковой обстановки продолжается в ежедневном режиме и находится на особом контроле, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее лед взорвали в окрестностях Аши.

Напомним, по расчетам метеорологов, опасность подтоплений этой весной будет выше всего на юге Челябинской области и в горных районах.