Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ХК «Сокол» потерял шансы на выход в плей-офф

Хоккейный клуб «Сокол» не вышел в плей-офф чемпионата России ВХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский клуб «Сокол» не вышел в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги после победы «Барса» над «Рубином». «Крылатые» заняли 17-е место по итогам «регулярки».

В последнем матче красноярцы проиграли новокузнецкому «Металлургу» со счетом 7:2. Команда могла выйти в финальную часть чемпионата страны, если бы тюменцы обыграли казанцев.

«Мы старались, бились, но остановились в одном шаге от выхода в плей-офф. Этот сезон подарил нам много ярких эмоций: положительных и не очень», — пишут социальные сети «Сокола».

Также сезон завершил ХК «Норильск» — команда заняла 30-е место в таблице.

Ранее мы писали, что красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде сыграл вничью с «Шинником» в матче 24-го тура Первой лиги.