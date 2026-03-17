Красноярский ХК «Сокол» потерял шансы на выход в плей-офф

Красноярский клуб «Сокол» не вышел в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги после победы «Барса» над «Рубином». «Крылатые» заняли 17-е место по итогам «регулярки».
В последнем матче красноярцы проиграли новокузнецкому «Металлургу» со счетом 7:2. Команда могла выйти в финальную часть чемпионата страны, если бы тюменцы обыграли казанцев.
«Мы старались, бились, но остановились в одном шаге от выхода в плей-офф. Этот сезон подарил нам много ярких эмоций: положительных и не очень», — пишут социальные сети «Сокола».
Также сезон завершил ХК «Норильск» — команда заняла 30-е место в таблице.
