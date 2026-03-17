Челябинский ученый предупредил об угрозе борщевика

Биолог из ЧелГУ рассказал, чем растение опасно для людей и животных.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта на владельцев земельных участков в Челябинской области возложена обязанность бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными растениями. Как рассказал научный сотрудник Ботанического сада ЧелГУ Павел Попков борщевик Сосновского представляет угрозу: попадая на кожу, сок растения способен вызывать серьезные ожоги из-за содержащихся в нем компонентов — фуранокумаринов.

Под воздействием солнечных лучей эти вещества активизируются и провоцируют раздражение кожи, известное как контактный фотодерматит. Внешне оно проявляется крупными воспалениями, похожими на сильные ожоги. Присутствие фуранокумаринов характерно не только для борщевика, но и для многих цитрусовых растений, но на Урале они не встречаются.

— Борщевик Сосновского ввиду своей опасности и быстрой экспансии достаточно быстро расселяется. Например, в соседней Башкирии его уже очень много. У нас в Челябинской области его не так много. Больше всего его вдоль дорог, — цитирует ученого ЕАН.

В случае, если владельцы участков не принимают мер по борьбе с борщевиком Сосновского, для них предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей.