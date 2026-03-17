На Байкале построят первый в России крупный пассажирский электроход

На Байкале появится первый в России крупный пассажирский теплоход с электродвигателем. Трехпалубный лайнер спроектировали специально для условий озера. Он сможет ходить без дозаправки до семи суток, развивать скорость до 20 километров в час и при этом почти не вредить природе — меньше шума, вибрации и выхлопов.