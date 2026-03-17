На Байкале построят первый в России крупный пассажирский электроход

На Байкале появится первый в России крупный пассажирский теплоход с электродвигателем. Трехпалубный лайнер спроектировали специально для условий озера. Он сможет ходить без дозаправки до семи суток, развивать скорость до 20 километров в час и при этом почти не вредить природе — меньше шума, вибрации и выхлопов.
Строить судно будут методом крупноузловой сборки. Секции корпуса изготовят в Перми, а финальную сборку проведут в поселке Ново-Разводная под Иркутском. Для этого возведут временный ангар. Работы планируют завершить в 2026 году, а первый рейс лайнер совершит в 2027—2028 годах.
На борту разместят каюты разного уровня, ресторан с панорамными окнами, кафе, спа-зону, детскую игровую и смотровые площадки. По уровню сервиса он будет соответствовать пятизвездочному отелю.
Строительство оценивают в 2,7 миллиарда рублей. Часть средств — 330 миллионов — выделят в виде займа на пять лет. Инвестор обещает открыть в регионе филиал и до 2028 года создать больше 40 рабочих мест.
