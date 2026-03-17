В Братске завтра пройдёт рейд «Тонировка»

18 марта на территории Братска и Братского района сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие, направленное на выявление автомобилей с тонировкой, не соответствующей требованиям техрегламента.

Источник: ТК Город

Согласно действующим нормам, светопропускание стекол, обеспечивающих обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. При подозрении на нарушение инспекторы будут проводить замеры специальным прибором.

В ГИБДД напоминают, что излишняя тонировка — это не вопрос эстетики, а фактор риска. Затемненные стекла ухудшают видимость в темное время суток и при плохой погоде, мешают визуальному контакту между водителями и повышают вероятность наезда на пешеходов.

Правовые последствия:

— По ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ штраф составляет 500 рублей с требованием устранить нарушение.

— При повторной остановке с неисполненным требованием водителю грозит ответственность по ст. 19.3 КоАП РФ: штраф от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы до 120 часов либо административный арест до 15 суток.