Виталий Хоценко сообщил об усилении мер поддержки семей в регионе

Омская область продолжает усиливать меры поддержки семей и рождаемости, следуя курсу, обозначенному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. К этой работе все активнее подключаются крупные предприятия региона, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
К примеру, одно из омских предприятий разработало собственную корпоративную демографическую программу, рассчитанную на период с 2026 по 2030 год. Ключевым элементом инициативы станут целевые выплаты сотрудникам при рождении детей. При рождении первого ребенка предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей, второго — 750 тысяч рублей, третьего и последующих — 1 миллион рублей.
«Программы помощи семьям в области регулярно обновляются и дополняются, а к этой работе все активнее подключаются и крупные предприятия», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Участие бизнеса в реализации демографической политики усиливает общий эффект региональных мер и формирует дополнительную поддержку для омских семей. Такой подход позволяет сочетать государственные гарантии с корпоративными инициативами, повышая доступность мер поддержки для разных категорий граждан. Федеральное и региональное законодательство предусматривает комплекс мер по стимулированию рождаемости, в том числе материнский капитал, пособия и льготы для многодетных семей.
