В Испании нашли способ восстановления памяти при болезни Альцгеймера

Учёные из Барселоны разработали препарат, который влияет на активность генов в нейронах при болезни Альцгеймера.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты университета Барселоны разработали экспериментальный препарат, который смог восстановить память у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера, сообщил журнал Molecular Therapy со ссылкой на исследование.

Активное вещество, которое содержится в составе лекарства, влияет на активность генов в нейронах. Этот способ лечения действует на более глубоком уровне по сравнению с медикаментами, которые борются с болезнью через удаление бета-амилоидных бляшек.

Эпигенетический механизм, который применяется при лечении новым препаратом, блокирует фермент G9a, подавляющий работу генов, связанных с памятью и нейронными связями. При снижении активности указанного фермента нейроны ведут себя более устойчиво, а нарушенные процессы восстанавливаются.

Согласно результатам исследования, при тестировании на животных препарат снижал накопления бета-амилоида и тау, которые считаются ключевыми патологическими белками. Кроме того, он приводил к заметному улучшению когнитивных функций. У мышей улучшились кратковременная и долговременная память, пространственная ориентация и взаимодействие друг с другом. Структура синапсов в мозге грызунов приблизилась к норме.

Ученые отмечают, что результаты исследований указывают, что изменения в эпигенетической регуляции генов могут играть ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Если эта гипотеза подтвердится, то лечение позволит влиять на сам механизм развития заболевания, а не только замедлять симптомы.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи из Глобального университета Хандонга пришли к выводу, что кровоточивость десен и другие признаки пародонтита могут указывать на повышенную вероятность развития различных серьезных патологий, включая болезнь Альцгеймера.