Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. Весна пришла в Крым, а с нею расцвели и первые цветы в Ботаническом саду имени Багрова в Симферополе, где несколько недель назад начались сезонные работы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова, заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Анна Репецкая.

Источник: РИА "Новости"

«Первоцветы уже появились. У нас в Крыму это достаточно рано происходит, еще зимой. И подснежники у нас цветут, и морозники, и еще ряд ранневесенних растений. Как правило, это небольшие травянистые растения, но уже можно порадоваться им. Несколько недель назад начались работы по обрезке кустарников. В первую очередь они нужны для того, чтобы обеспечить хорошее, яркое, полноценное цветение в этом году», — сказала гостья эфира.

Ботанический сад, по словам собеседницы, является не только местом для прогулок и созерцания прекрасного, но и научной площадкой, а для студентов Крымского федерального университета — приобретения опыта и практических навыков.

«Когда я говорю о том, что проходит обрезка в ботаническом саду, то речь идет как раз о том, что студенты проходят практику. У нас сейчас идет производственная практика по декоративному садоводству и топиарному искусству. Если бы не наши студенты, которые обучаются на направлении подготовки ландшафтной архитектуры, мы бы не могли обслуживать все эти зеленые насаждения», — объяснила специалист.

Завкафедрой КФУ обратила внимание, что в Ботаническом саду в любое время года есть на что посмотреть.

«Почти всегда тут будет что-то цвести, даже в феврале те же подснежники. Если говорить о ближайшем времени, то это весна, апрель, когда, как правило, цветут тюльпаны», — поделилась собеседница.

Также Анна Репецкая рекомендует любоваться цветением розоцветных.

«Можно приходить в ботанический сад в апреле, когда у нас будут цвести самые разные представители розоцветных — сливы, персики, яблони, сакура всеми любимая. Сад расцветает всеми красками», — рассказала гостья эфира.

