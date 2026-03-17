Подснежники и первоцветы: Ботанический сад Симферополя встречает весну

«Первоцветы уже появились. У нас в Крыму это достаточно рано происходит, еще зимой. И подснежники у нас цветут, и морозники, и еще ряд ранневесенних растений. Как правило, это небольшие травянистые растения, но уже можно порадоваться им. Несколько недель назад начались работы по обрезке кустарников. В первую очередь они нужны для того, чтобы обеспечить хорошее, яркое, полноценное цветение в этом году», — сказала гостья эфира.
Ботанический сад, по словам собеседницы, является не только местом для прогулок и созерцания прекрасного, но и научной площадкой, а для студентов Крымского федерального университета — приобретения опыта и практических навыков.
«Когда я говорю о том, что проходит обрезка в ботаническом саду, то речь идет как раз о том, что студенты проходят практику. У нас сейчас идет производственная практика по декоративному садоводству и топиарному искусству. Если бы не наши студенты, которые обучаются на направлении подготовки ландшафтной архитектуры, мы бы не могли обслуживать все эти зеленые насаждения», — объяснила специалист.
Завкафедрой КФУ обратила внимание, что в Ботаническом саду в любое время года есть на что посмотреть.
«Почти всегда тут будет что-то цвести, даже в феврале те же подснежники. Если говорить о ближайшем времени, то это весна, апрель, когда, как правило, цветут тюльпаны», — поделилась собеседница.
Также Анна Репецкая рекомендует любоваться цветением розоцветных.
«Можно приходить в ботанический сад в апреле, когда у нас будут цвести самые разные представители розоцветных — сливы, персики, яблони, сакура всеми любимая. Сад расцветает всеми красками», — рассказала гостья эфира.