Гендиректором аэропорта Красноярск стал Кирилл Ермаков

Генеральным директором аэропорта Красноярск назначен Кирилл Ермаков. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Решение о том, кто займет кресло руководителя, принял совет директоров ООО «Аэропорт Емельяново», являющегося оператором международного аэропорта Красноярск. Кирилл Ермаков окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации и Московский государственный университет. С 2016 по 2018 год был заместителем гендиректора красноярского аэропорта по производству, отвечал за организацию работы в строящемся новом терминале. Затем участвовал в создании крупнейшего в стране оператора наземного обслуживания в Шереметьево, возглавлял аэропорт Новокузнецк. По словам Кирилла Ермакова, он хорошо знает не только возглавляемое учреждение, но и регион в целом. Своей задачей считает развитие аэропорта опережающими темпами на долгую перспективу. У аэропорта серьезный потенциал, и наша задача — реализовать его системно, — говорит Ермаков.