В Башкирии готовятся к половодью выше нормы

Росгидромет представил прогноз весеннего половодья, и ситуация в нескольких регионах может оказаться сложной. Выше нормы уровни воды ожидаются в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на Урале, юге Дальнего Востока и в Сибири. Глава минприроды Александр Козлов уточнил, что опасные явления возможны в Московской, Костромской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях. В зоне риска оказалась и Башкирия.
В МЧС по РБ напомнили, что безопасное прохождение паводка зависит от готовности водохранилищ принимать воду, состояния дамб, мостов и подмостовых пространств. В республике активная фаза половодья ожидается в ближайшее время. На этот период экстренные службы переведут на круглосуточную работу. Как именно будет развиваться паводок в Башкирии, зависит от температуры воздуха и количества осадков во второй половине марта — апреле.