В Челябинск на фестиваль балета приедет Большой театр Республики Беларусь

Гостями XVII Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой», который пройдет в Челябинске в мае и июне, приедут артисты Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Гости покажут на южноуральской сцене два спектакля: «Золушку» (6+) и «Ромео и Джульетту» (12+), сообщили в пресс-службе Челябинского театра имени Глинки.
Шекспировскую трагедию сыграют 23 и 24 июня. Хореография и постановка принадлежат народному артисту СССР и Беларуси, лауреату Государственной премии Республики Беларусь Валентину Елизарьеву.
Затем, 25 и 26 июня, впервые на фестивале «В честь Екатерины Максимовой» покажут балет «Золушка». При этом постановка на челябинской сцене не исполнялась уже 18 лет. Белорусскую «Золушку» поставили народный артист Беларуси Константин Кузнецов и заслуженная артистка Республики Беларусь Юлия Дятко. В 2025 году постановка стала лауреатом Национальной театральной премии в номинации «Лучший спектакль балета».
Аккомпанировать артистам балета будет оркестр Театра имени Глинки.
Напомним, что в 2026 году фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» откроется премьерой челябинского театра — постановкой «Клеопатра» (12+). А еще на праздник балета впервые приедет Воронежский театр оперы и балета. 15 июня артисты покажут балет «Пер Гюнт» (16+) Эдварда Грига в постановке заслуженного артиста Воронежской области Александра Литягина. А 16 июня труппа представит балет «Тысяча и одна ночь» (16+) Фикрета Амирова — визитную карточку коллектива, впервые на российской сцене поставленную именно в Воронеже. Оба спектакля пройдут в сопровождении оркестра Воронежского театра оперы и балета.
Напомним, что на фестивале «В честь Екатерины Максимовой» в 2024 году уже показывали спектакль «Тысяча и одна ночь». Его привозил коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.