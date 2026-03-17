Синоптик Леус рассказал, когда менять шины на летние

Синоптик Михаил Леус предупредил, что эксплуатация летних шин в марте является потенциально опасной.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей столицы о продолжении ночных заморозков. По последним прогнозам, температура воздуха в ночное время будет держаться в диапазоне от 0 до −5 градусов как минимум до конца текущей недели.

Леус отметил, что такие погодные условия напрямую влияют на дорожную безопасность. Несмотря на постепенное приближение весны и дневное потепление, ночные заморозки создают риск образования гололедицы, особенно в утренние часы. Это делает эксплуатацию летних шин потенциально опасной.

По предварительным оценкам, устойчивый переход к более тёплой погоде ожидается не раньше первой декады апреля. До этого времени рекомендовано сохранять зимние шины, чтобы избежать аварийных ситуаций, добавил специалист.