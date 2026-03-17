«Газпромнефть-СМ» вывела разработку трансмиссионных масел на новый уровень

«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с Институтом проблем механики имени А. Ю. Ишлинского (ИПМех) РАН разработали собственную экспресс-методику оценки масел для автоматических коробок переключения передач. Новая методика позволяет оценить свойства рецептур всего за 30 минут. Это ускоряет процесс разработки отечественных трансмиссионных масел. Ранее подобные исследования можно было проводить только за рубежом.