«Газпромнефть-СМ» вывела разработку трансмиссионных масел на новый уровень

«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с Институтом проблем механики имени А. Ю. Ишлинского (ИПМех) РАН разработали собственную экспресс-методику оценки масел для автоматических коробок переключения передач. Новая методика позволяет оценить свойства рецептур всего за 30 минут. Это ускоряет процесс разработки отечественных трансмиссионных масел. Ранее подобные исследования можно было проводить только за рубежом.
Тестирование по инновационной методике проводят на базе Научно-исследовательского центра компании на оборудовании, которое моделирует процессы, происходящие в узлах трения коробки передач.
По словам директора ИПМех РАН Сергея Якуша, разработка новой методики исследования совместно с компаний — хороший пример тесного сотрудничества прикладной и академической науки.
— Высокий уровень экспертизы и передовое оснащение позволяют нам разрабатывать уникальные продукты практически под любой запрос рынка. Мы постоянно совершенствуем собственную научно-техническую базу для обеспечения максимальной независимости в производстве высокотехнологичных смазочных материалов", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.