Украинцы и американец готовили террористов в Мьянме: их обвиняют в деятельности против Индии

Правоохранительные органы Индии арестовали одного американца и шестерых украинцев. Их обвиняют в сговоре с целью подготовки террористов для действий в Мьянме. Об этом пишет газета The Indian Express.
По данным Национального следственного агентства, главной антитеррористической службы страны, обвиняемые въехали в Индию по действующей визе. Однако в штат Мизорам, закрытую и охраняемую территорию, они прибыли без обязательного разрешения на ограниченную зону.
«Оттуда они пересекли границу Мьянмы, где, по сообщениям, встретили этнические группы, враждебные Индии. Расследования также выявили, что они доставляли несколько партий дронов из Европы в Мизорам», — сказано в публикации.
Издание уточняет, что американца задержало Бюро иммиграции в аэропорту Калькутты, а украинцев — в аэропортах Лакхнау и Дели. Их обвиняют в террористической деятельности против Индии.
Напомним, в октябре прошлого года около 40 человек погибли из-за теракта на буддийском фестивале в центральной части Мьянмы. Еще примерно 80 человек получили ранения.