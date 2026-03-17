В России на смену гонконгскому идёт свиной грипп

«На 11-й неделе 2026 года зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года. По данным лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также увеличиваются доли вирусов гриппа А (H1N1)pdm09 и В», — отметили в ведомстве.