Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России на смену гонконгскому идёт свиной грипп

За неделю ОРВИ подхватили 639 тыс. человек.

Источник: Клопс.ru

В России на смену гонконгскому идёт свиной грипп. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор во вторник, 17 марта.

«На 11-й неделе 2026 года зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года. По данным лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А (H3N2), также увеличиваются доли вирусов гриппа А (H1N1)pdm09 и В», — отметили в ведомстве.

В санитарной службе добавили, что в середине марта зарегистрировали 3,8 тыс. случаев заболеваний коронавирусом.

В Институте экспериментальной медицины ведётся разработка около восьми съедобных вакцин против различных вирусных и бактериальных заболеваний.